"Характера. И если в целом говорить по сезону, то дисциплины, в первую очередь — игровой дисциплины. Это базовая вещь. Если бы это было, были бы намного выше и боролись бы за самые высокие места", - цитирует Лунева "РБ Спорт".
По итогам сезона-2024/2025 московское "Динамо" заняло пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30 турах 56 очков. Бело-голубые вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в полуфинале нижней сетки московскому "Спартаку" со счетом 1:2.
Напомним, что в начале мая руководство клуба отправило Марцела Личку в отставку с поста главного тренера команды. Сообщалось, что новым главным тренером бело-голубых станет Валерий Карпин, который на данный момент работает в сборной России.
Андрей Лунев рассказал, чего не хватило "Динамо" в прошлом сезоне
Голкипер московского "Динамо" Андрей Лунев рассказал, чего не хватило бело-голубым в минувшем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"