"Возникает вопрос — для чего "Зениту" столько одноплановых нападающих? Наверное, одна из главных причин такого трансфера, чтобы Даку не достался другим клубам. Мирлинд точно сильнее всех нападающих, которые сейчас есть в "Зените". Я думаю, что с приходом Даку точно кто-то пойдёт на продажу", - цитирует Граната "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что форвард казанского "Рубина" Мирлинд Даку в ближайшее время перейдет в петербургский "Зенит" за 4,5 миллионов евро и заключит контракт на три года с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон.
В минувшем сезоне Мирлинд Даку провел за казанцев во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет 15 забитых мячей и 8 результативных передач. Форвард занял второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ, на первой строчке расположился нападающий "Спартака" Манфред Угальде.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока сборной Албании в 8 миллионов евро, контракт футболиста с казанцами истекает летом 2026 года.
Гранат - о Даку: для чего "Зениту" столько одноплановых нападающих? Наверное, чтобы не достался другим клубам
Экс-игрок сборной России Владимир Гранат высказался о возможном переходе Мирлинда Даку из "Рубина" в "Зенит".
Фото: ФК "Рубин"