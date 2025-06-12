По информации источника, главный тренер "Ахмата" Александр Сторожук заинтересован в аренде Тимура Сулейманова у московского "Локомотива". Ранее сообщалось, что форвард будет арендован "Ростовом", также интерес к игроку проявляло махачкалинское "Динамо".
В прошлом сезоне Тимур Сулейманов провел за "железнодорожников" во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет 7+2 по системе "гол+пас". Рыночная стоимость 25-летнего форварда, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 1,2 миллионов евро.
По итогам сезона-2024/2025 "железнодорожники" заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ, "Ростов" расположился на 8 строчке, грозненский "Ахмат" - на 14 месте, а махачкалинское "Динамо" с 29 очками расположилось на 11 строчке.
Источник: "СЭ".
"СЭ": "Ахмат" заинтересован в аренде форварда "Локомотива" Сулейманова
Появился еще один клуб, заинтересованный в переходе нападающего "Локомотива" Тимура Сулейманова.
Фото: ФК "Локомотив"