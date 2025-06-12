"Идеальный вариант для форварда. Русская команда, Комличенко это знает по "Ростову". Нужен габаритный высокий форвард. Комличенко стабилен, это важно. А конкуренция и давление не такие жесткие, как в том же "Спартаке", — сказал Семшов "РБ Спорт".
Комличенко подписал с "Локомотивом" трехлетний контракт до лета 2028 года. В прошедшем сезоне форвард выступал за "Ростов", в составе которого забил восемь голов и отдал четыре ассиста в 26 матчах чемпионата России.
Семшов: "Локомотив" - идеальный вариант для Комличенко
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов оценил переход нападающего Николая Комличенко в "Локомотив".
Фото: ФК "Ростов"