Губерниев назвал Гончаренко слабым тренером, который не тянет уровень РПЛ

Телеведущий Дмитрий Губерниев считает, что уволенный из "Пари НН" тренер Виктор Гончаренко не тянет уровень РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
"Гончаренко для меня тренер-загадка, считаю его слабым специалистом, мне кажется, что не тянет на тренера РПЛ, ему надо подучить матчасть", - сказал Губерниев "Матч ТВ".

Ранее Гончаренко был уволен из "Пари НН" после вылета команды из Премьер-Лиги по спортивному принципу. Нижегородцы проиграли в переходных матчах "Сочи".

До этого Гончаренко в России также тренировал ЦСКА, "Урал", "Уфу" и "Краснодар".

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