"Гончаренко для меня тренер-загадка, считаю его слабым специалистом, мне кажется, что не тянет на тренера РПЛ, ему надо подучить матчасть", - сказал Губерниев "Матч ТВ".
Ранее Гончаренко был уволен из "Пари НН" после вылета команды из Премьер-Лиги по спортивному принципу. Нижегородцы проиграли в переходных матчах "Сочи".
До этого Гончаренко в России также тренировал ЦСКА, "Урал", "Уфу" и "Краснодар".
Губерниев назвал Гончаренко слабым тренером, который не тянет уровень РПЛ
Телеведущий Дмитрий Губерниев считает, что уволенный из "Пари НН" тренер Виктор Гончаренко не тянет уровень РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"