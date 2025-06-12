"Заболотный не нужен "Спартаку". Пишут, что идут переговоры, но это нонсенс — приглашать Заболотного в "Спартак". Этот футболист не соответствует уровню "Спартака", - цитирует Ледяхова "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" в летнее трансферное окно может оформить переход форварда Антона Заболотного. В прошлом сезоне нападающий провел за "Химки" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 6 забитых голов и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего форварда в 700 тысяч евро.
Ледяхов: Заболотный не нужен "Спартаку" - это нонсенс
Бывший российский футболист Игорь Ледяхов высказался о возможном переходе Антона Заболотного в "Спартак".
Фото: ФК "Химки"