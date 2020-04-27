"Крылья Советов" сообщили, что Фролов будет оштрафован за свои сегодняшние высказывания

"Крылья Советов" выступили с официальным заявлением по сегодняшнему интервью голкипера Евгения Фролова.
Фото: Rusfootball.info
"Сегодня в СМИ появились выдержки из интервью голкипера "Крыльев Советов" Евгения Фролова, которое он дал футбольному обозревателю Сергею Егорову. Футбольный клуб "Крылья Советов" понимает, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба.

В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России.

В интервью Евгений Фролов нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба. Футболист будет оштрафован клубом согласно положению о дисциплинарных взысканиях", — говорится в заявлении пресс-службы самарского клуба.

Фролов перешёл в "Крылья Советов" в зимнее трансферное окно. Ранее в РПЛ он выступал за "Сочи" и "Оренбург".

Читайте выдержки из сегодняшнего интервью Евгения Фролова:

Фролов: Как можно доверять РПЦ? Они у президента помощи просят — пожертвований, видите ли, им мало стало

Фролов: я знаю, что многие места в Москве работают для своих. Никакого коронавируса для них нет

Фролов: правительству на народ наплевать. Мы нужны как рабы, у тебя нет никаких прав и свобод


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Теги: Крылья Советов Егоров Фролов
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