Генич: Фролов вправе говорить то, что считает нужным. Но в качестве свободного агента или с санкции пресс-службы

Футбольный комментатор Константин Генич в своем твиттере прокомментировал слова голкипера "Крыльев Советов" Евгений Фролова.

Фото: ПФК "Крылья Советов"

Напомним, ранее Фролов раскритиковал российское правительство. "Крылья Советов" выступили с заявлением о сообщили о штрафе футболисту."Фролов и Самара сегодня самые обсуждаемые. Считаю так: клуб действует абсолютно в рамках правового поля, и они имеют все основания игрока оштрафовать. Но глупейшее решение написать об этом на своем сайте.Эмоции, не более. Такие вещи решают в тишине, в кабинете генерального директора. И ещё раз повторю: Фролов – охренительный парень и отличный футболист! И абсолютно вправе говорить то, что считает нужным. Но в качестве свободного агента или с санкции пресс-службы. Разумеется, клуб бы такое интервью не согласовал. 100%", - написал Генич.