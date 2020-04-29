— "Номер два" в сборной в России – парень с бразильским паспортом [Гилерме]. Это напрягает немножко. Значит, мы что-то потеряли, — рассказал Романцев в эфире телеканала "Матч ТВ".
34-летний Гилерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. В ноябре 2015 года футболист получил российское гражданство. В марте 2016 года дебютировал за сборную России.
Романцев: "номер два" в сборной в России – парень с бразильским паспортом. Значит, мы что-то потеряли
Бывший тренер московского "Спартака" Олег Романцев прокомментировал натурализацию вратаря "Локомотива" Гилерме.
Фото: Getty Images
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