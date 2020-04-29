"У нас были отличные премиальные. За победу в любой игре президент давал $ 10 тысяч. За победу в "класико" – до $ 50 тысяч. У меня и Вагнера был период, когда мы выигрывали все. А там пять-шесть соперников – матчи с ними можно отнести к "класико". С каждой командой мы встречались по два раза и, как правило, побеждали. Жили больше на премиальных", - приводит слова бразильца "Чемпионат".
Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год, проведя за армейский клуб 85 матчей и забив 9 голов.
Карвальо рассказал о премиальных, которые выплачивал Гинер
Бывший футболист ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал, какие в армейском клубе были премиальные.
Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА
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