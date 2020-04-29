Карвальо рассказал о премиальных, которые выплачивал Гинер

Бывший футболист ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал, какие в армейском клубе были премиальные.
Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА
"У нас были отличные премиальные. За победу в любой игре президент давал $ 10 тысяч. За победу в "класико" – до $ 50 тысяч. У меня и Вагнера был период, когда мы выигрывали все. А там пять-шесть соперников – матчи с ними можно отнести к "класико". С каждой командой мы встречались по два раза и, как правило, побеждали. Жили больше на премиальных", - приводит слова бразильца "Чемпионат".

Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год, проведя за армейский клуб 85 матчей и забив 9 голов.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Карвальо Гинер ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Андрей Аршавин рассказал, почему перешел в "Кубань", а не в "Краснодар"
Источник: футболисты "Спартака" не согласны с понижением зарплаты на 40% 1
Шунин: на самоизоляции прибрался в гараже и оборудовал спортзал 1
Балотелли: собирался перейти в "Ювентус", но когда услышал о "Милане", передумал 1
Игроки "Химок" согласились на сокращение зарплат 1
"Зенит" будет бесплатно доставлять еду персоналу Боткинской больницы 1
Ерохин: до карантина даже не знал, что могу готовить 1
Александр Алиев рассказал, как проиграл в казино 100 тысяч долларов 2
Карвальо рассказал о премиальных, которые выплачивал Гинер 1
Арустамян: чемпионат не возобновится, по жребию чемпионом стал "Спартак" 11
Мюнхен готов принять матчи чемпионата Европы 3
Живоглядов: думаю над инвестициями, ищу нишу для бизнеса 1
Совещание РПЛ о судьбе сезона 2019/2020 перенесено на неопределенный срок 3
Президент "Урала" предложил организовать показ матчей РПЛ на федеральных каналах 3
Карвальо: не знал, что значит Путин для россиян. В Бразилии нет восхищения президентом 6
Карвальо: Гинер учил курить сигару, но мне было неинтересно и я брал "Балтику" 3
Тер Штеген хочет получать в "Барселоне" 18 миллионов евро в год 2
Романцев: Крал, Гулиев, Тил? Этих ребят по фамилиям не очень хорошо различаю 7
21-летнего бразильского игрока убило током, когда он запускал воздушного змея 2
Семин рассказал, что сделает первым делом после завершения карантина 2
"Отыграли больше половины сезона, а остаёмся ни с чем". Рязанцев - о досрочном завершении ФНЛ 2
Борис Игнатьев: остановка ФНЛ - беспредел по отношению к "Торпедо" 3
На Мелкадзе претендуют клубы из Бельгии и Шотландии
Бышовец: ничего плохого в том, что "Крылья" и "Ахмат" останутся в РПЛ 15
Кафельников: Каррера мне говорил, что очень хотел Марио Фернандеса в "Спартак" 15
Мбаппе - лучший молодой игрок по версии ESPN 1
Клубы РПЛ попросят перевести трансляцию матчей на федеральные каналы 8
Источник: экс-игрок "Спартака" Давыдов покинет софийский ЦСКА 5
"Я это пишу и слезы на глазах". Жена Малафеева рассказала, что потеряла ребёнка 3
Романцев: "номер два" в сборной в России – парень с бразильским паспортом. Значит, мы что-то потеряли 7
Все новости