В рамках социального проекта "Вместе победим!" "Зенит", начиная с 29 апреля, ежедневно будет доставлять по 300 горячих обедов медицинскому персоналу Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина.
Еду будут доставлять бесплатно и с обеспечением всех необходимых мер безопасности.
Боткинская больница – первое учреждение здравоохранения в Петербурге, куда стали госпитализировать пациентов с диагнозом или подозрением на коронавирус.
ФК "Зенит"
"Зенит" будет бесплатно доставлять еду персоналу Боткинской больницы
"Зенит" сообщил о том, что клуб поддержит Боткинскую больницу Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"
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