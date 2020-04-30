Ранее основатель "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный на своем YouTube-канале высказался о критике вратаря "Крыльев Советов" Евгения Фролова депутатом Госдумы РФ Николаем Валуевым.
"В какую Лумумбу должен ехать Фролов? Мы живём в Лумумбе". Навальный - о Николае Валуеве
"Мне абсолютно всё равно, что говорит Навальный. Если он выдёргивает из контекста что-либо, концентрируя внимание людей, то это дело Навального. Я же не предлагал напрямую футболисту уезжать из страны, я всего лишь имел в виду, что нет такой страны, где не надо оплачивать штрафы ПДД и платить налоги. Отсюда и название мифической страны.
Делайте выводы, имеет ли смысл относиться серьёзно к этому человеку, который выдёргивает фразы из контекста, раскачивая только ему понятную повестку. К сожалению, находятся те, кто этому верит дословно, не разбираясь в сути", — приводит слова Валуева "Чемпионат".
Читайте выдержки из скандального интервью Евгения Фролова Сергею Егорову:
Фролов: Как можно доверять РПЦ? Они у президента помощи просят — пожертвований, видите ли, им мало стало
Фролов: я знаю, что многие места в Москве работают для своих. Никакого коронавируса для них нет
Фролов: правительству на народ наплевать. Мы нужны как рабы, у тебя нет никаких прав и свобод
Валуев ответил Навальному, заступившемуся за вратаря "Крыльев" Фролова
Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, ныне являющийся депутатом Госдумы РФ, ответил Алексею Навальному на слова о голкипере "Крыльев" Евгение Фролове.
Фото: ТАСС
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