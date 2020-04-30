Валуев ответил Навальному, заступившемуся за вратаря "Крыльев" Фролова

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, ныне являющийся депутатом Госдумы РФ, ответил Алексею Навальному на слова о голкипере "Крыльев" Евгение Фролове.

Фото: ТАСС