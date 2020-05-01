- Почему Слуцкий и Дзюба троллят друг друга? Потому что мы безумно друг друга любим. Конечно, "любим" в кавычках. Мы и в повседневной жизни бесконечно друг друга троллим и это перенеслось в интернет пространство, потому что инстаграм очень удобная платформа для такого рода дуэлей. Но она всегда возникает спонтанно и основана на чувстве большой дружбы.
Как я выучил английский язык? Я уезжал в специальную языковую школу, которая расположена в часе езды от Лондона. Там есть специальные методики, у тебя забирают телефон, планшет. У тебя по восемь часов в день уроков, один на один c преподавателем. Я прошел таких три курса, три недели был там. Но я все равно знаю английский плохо. Тем не менее никаких проблем в общении и в том, что я давал интервью, и в Англии, и в Голландии не возникало.
Зачем я возглавил "Рубин"? Большой клуб с амбициями и этот проект мне безумно интересен.
Как я попал в "Витесс"? Пригласили на работу. Как и везде все попадают, так же и я попал.
Почему я качаюсь на стуле? Я уже не качаюсь, потому что больше провожу времени на ногах. Сейчас хожу в технической зоне, это уже новая фишка. А качался, когда сидел на стуле, потому что так мой организм подсознательно реагировал на стресс, который я испытываю во время матча, - сказал тренер в видео на YouTube-канале издания Sport24.
Леонид Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года, казанцы после 22-х туров находятся на 14-й строчке таблицы, имея в активе 23 очка. Ранее тренер работал в голландском "Витессе", английском "Халле", ЦСКА, сборной России, "Крыльях Советов" и "Москве".
Матчи РПЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса.
Слуцкий: почему мы с Дзюбой троллим друг друга? Мы безумно друг друга любим
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал самые популярные запросы его имени в поисковиках.
Фото: Реальное время
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