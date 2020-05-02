— За президента Навального я бы голосовал только в том случае, если бы больше было вообще не за кого. Вот в этом случае я бы проголосовал, может, за Навального, — рассказал Уткин на своём youtube-канале.
Напомним, ранее Навальный поддержал Уткина в конфликте с ведущим Василием Соловьевым.
Ранее о Навальном высказался вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов.
Уткин: за президента Навального я бы голосовал только в том случае, если бы больше было вообще не за кого
Футбольный блогер Василий Уткин высказался о политике Алексее Навальном.
Фото: Getty Images
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