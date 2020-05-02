Уткин: "Ротор" в РПЛ? Не хочу говорить о команде из города гопников

Футбольный блогер Василий Уткин прокомментировал выход волгоградского "Ротора" в РПЛ.

Фото: ЛФК "Эгриси"

"Как прокомментирую то, что "Ротор" может выйти в Премьер-лигу? Никаких событий не было. Я игнорирую "Ротор". Я не хочу говорить о команде, которая для меня – из города гопников. Это мое за долгие годы сложившееся однозначное убеждение.Я прекрасно понимаю, что в Волгограде живут разные люди, но я сталкивался только с этой прослойкой, поэтому мне надоело, и я решил игнорировать тему "Ротора" в силу ряда глупостей, которые вокруг этого происходили. Вот и все", — заявил Уткин в эфире своего ютуб-канала."Ротор" после 27-ми туров единолично лидирует в турнирной таблице ФНЛ. Волгоградская команда имеет в своём активе 56 очков.Ранее появилась информация, что сезон ФНЛ может быть досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.