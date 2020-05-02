- Если разговоры о подписанном с Николичем контракте - правда, то это крайне нелогично. Команда идёт на втором месте и имеет отличные шансы его удержать. Я не знаю, кто такой Николич, но любому тренеру будет сложно сразу освоиться в новой команде. А Семин знает возможности нынешнего "Локомотива" как никто другой.
О тренере надо судить по результату. А конфликты, разногласия не надо выносить на публику, как это происходит в "Локомотиве". Юрий Палыч не любит, чтобы в его работу лезли. Каждый должен заниматься своим делом.
Повлияет ли обращение болельщиков, которые встали на защиту тренера? Вот тут могу с уверенностью сказать: мнение болельщиков никто учитывать не будет. Если наверху уже что-то решили, то решили, — цитирует Билялетдинова Советский спорт.
Лоськов и Пашинин останутся в "Локомотиве" в случае ухода Семина
Фанаты "Локомотива" поддержали Семина
За всё время пребывания в клубе Юрий Семин трижды приводил "Локомотив" к чемпионству, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок страны.
Динияр Билялетдинов выступал за "железнодорожников" с 2004 по 2009. Хавбек провел 150 матчей в РПЛ и забил 31 гол.
В РПЛ 2019/2020 "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице после 22-х туров, набрав 41 очко и отставая от лидирующего "Зенита" на 9 баллов. РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая. На данный момент руководители лиги рассматривают два варианта возобновления сезона - 21 или 28 июня.
Динияр Билялетдинов - о смене тренера "Локо": мнение болельщиков никто учитывать не будет
Экс-хавбек московского "Локомотива" Динияр Билялетдинов выразил мнение о возможном увольнении наставника красно-зеленых Юрия Семина.
Фото: 24СМИ
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