В 99-м "Ротор" ушел с поля во Владикавказе. В перерыве заменили арбитра, лайнсменом работал местный

Скандальная и загадочная история в матче между самыми амбициозными региональными командами 90-х.
В 90-е годы «Зенит» ещё не был реальной силой, поэтому центрами противостояния Москве являлись Владикавказ и Волгоград. Но к 99-му центров противостояния просто не осталось: первые пять мест впервые заняли московские команды.

«Алания», в 95-м реализовавшая свои чемпионские амбиции, еще пыталась бодаться хотя бы за пятерку и финишировала сразу за «Динамо». А вот «Ротор», так и не прыгнувший выше второго места, уже явно прошел свой пик.
Президент Владимир Горюнов занялся политикой и очень жестко высказывался об отношении к нему в городе, состав, похоже, исчерпал свой ресурс – команда шла в нижней части таблицы и ни о каких «МЮ» и финалах Кубка Интертото помечтать не давала.

В том году Горюнов, начальник команды Рохус Шох и тренер Виктор Прокопенко много говорили о негодяях, убивающих их команду, судейском бандитизме, и главным примером беспредела считали, конечно, матч во Владикавказе.

Судьи узнали о назначении за день до игры и не достали прямые билеты до Владикавказа


Московской бригаде во главе с Сергеем Анохиным пришлось добираться до игры через Нальчик. Арбитр ФИФА Алексей Спирин, разбиравший тот скандал с Владимиром Маслаченко на телевидении, упомянул усталость и напряжение от поездок как одну из возможных причин произошедшего с главным арбитром.

На второй тайм главный судья не вышел. В поле работал его помощник, а на линии – местный арбитр


По итогам первого тайма «Ротор» вел, играл лучше и не жаловался на судейство. Все изменилось после перерыва.

Официальная версия – главный арбитр Сергей Анохин почувствовал себя плохо, поэтому в перерыве его пришлось заменить. Все было сделано по регламенту: в поле вышел его опытный помощник, Георгий Савчук. Хотя Алексей Спирин отметил, что предпочтительнее был бы вариант со вторым помощником Бобаком, более молодым и имевшим недавний опыт работы в поле, в отличие от Савчука. Резервный судья, владикавказец Эдуард Бегизов, пошел работать на бровку – это сейчас в РПЛ вся бригада приезжая, а вот в ФНЛ и по сей день 4-й арбитр местный, так что в таких перестановках ничего вопиющего нет.

Вопиющее начало происходить во втором тайме на поле.



«Ротор» быстро пропустил, но гости, по их словам, были взбешены далеко не только этим: арбитры явно переходили грани «домашнего судейства», а местный рефери Безгизов «взял оборону «Алании» под защиту», останавливая атаки «Ротора» офсайдами.

На 66-й минуте Савчук с подачи Безгизова, находившегося гораздо ближе к эпизоду, отменяет гол Михаила Осинова, хотя волгоградец первым успевает к мячу, поджимает ноги и катится в сторону от вратаря Заура Хапова, пытаясь избежать столкновения. На видео выше Алексей Спирин разбирает момент с 6:30.

«Ротор» стерпел, хотя решение уйти с поля уже назрело: Прокопенко сказал, что больше не может терпеть это безобразие, а Горюнов спросил у Рохуса Шоха, что будет за отказ продолжать матч (техническое поражение и миллион рублей).

Повод так поступить появился мгновенно: уже через две минуты началась буря, которая безвозвратно унесла волгоградцев с поля. Савчук назначил пенальти в очень спорном эпизоде, где игрок «Алании» проиграл позицию, упал и утянул за собой защитника «Ротора».

Возможно, игрок гостей до этого и толкал соперника, но волгоградцы тогда были явно не готовы абстрагироваться от эмоций и кинулись на расправу с судьей. Дело ограничилось толчками и ОЧЕНЬ агрессивными спорами. По команде Горюнова на поле выбежал Рохус Шох и увел игроков в раздевалку. Даже удалять Савчуку никого не пришлось, а «Ротор» получил ожидаемый «технарь» 0:3 и миллионный штраф.

Анохин говорит, что реально возникли проблемы со здоровьем. Инспектор поставил арбитрам хорошие оценки


Сергей Анохин и через 20 лет не горел желанием обсуждать тот матч, но подтвердил официальную версию. Питерский инспектор Сергей Шушпанов поставил и ему, и Савчуку хорошие оценки: он трактовал эпизоды совсем по-другому – увидел нападение на вратаря прямыми ногами у Осинова и фол на Пагаеве. Забавно, что такой же позиции сначала придерживался и тогдашний глава Коллегии футбольных судей Сергей Хусаинов.

Хусаинов утверждает, что это «Ротор» договорился с Анохиным, но что-то пошло не так


Позже Хусаинов присоединился к тем, кто считал работу арбитров во втором тайме беспредельной. Савчук после того матча больше не судил.

В 99-м "Ротор" ушел с поля во Владикавказе. В перерыве заменили арбитра, лайнсменом работал местный
Арбитры Георгий Савчук и Эдуард Бегизов

В интервью Sports.ru Хусаинов сделал историю мутной еще и со стороны гостей: «Уже потом кулуарно я встречался с руководством «Ротора», и мне представитель команды сказал: мы заранее договаривались с Анохиным, но что-то пошло не так».

Не сказать, что ситуация экстраординарная: в многочисленных интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину Хусаинов уже говорил, что в те времена с судьями работали все, а введение им компьютерных назначений было воспринято в штыки, потому что арбитрам нужно было ехать в определенные города собирать долги.

Шох уверен: проблем со здоровьем у Анохина не было, на него надавили в перерыве


Тогдашний начальник «Ротора» посмеялся над версией Хусаинова, официальную он также не воспринимает. Он ссылается на администратора «Ротора», который видел, как гендиректор «Алании» Батраз Битаров в перерыве прибежал в судейскую, и якобы слышал доносившиеся оттуда крики и вопли.


Главный арбитр матча Сергей Анохин

«По моим сведениям, Анохин сказал: сами тогда судите, я не выйду. Как я понимаю, Анохин отказался, а Савчук взялся за это дело», – заявил Шох в интервью Sports.ru.

Валерий Газзаев, естественно, игру не помнит. По окончании сезона он отправится в московское «Динамо», в «Роторе» завершится эпоха Виктора Прокопенко, а главные немосковские команды 90-х превратятся в середняков, потом в аутсайдеров, а затем и вовсе исчезнут, погрязнув в мучительных попытках возрождения.

«Алания» свое 100-летие в следующем году отметит точно не в ранге команды элитного дивизиона, а «Ротор» возвращается в элиту спустя 16 лет через кучу банкротств, смен названия и конфликтов. После того матча и 1999-го в целом команды рухнули не мгновенно, но они точно больше никогда не были прежними.

Фото: Владимир Акоев, Wikimedia Commons


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Теги: Алания Ротор Шох Хусаинов Анохин Судейство
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