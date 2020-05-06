Об этом сообщает telegram-канал "Baza".
По версии источника, Мамаев выплатил Ушаковой 321 тысячу рублей. Кокорин платить за ущерб отказался.
Автомобиль пострадал во время потасовки футболистов с водителем телеведущей, которая произошла 8 октября 2018 года. Ушакова подала на игроков иск. Мамаев, заплатив за ущерб, ожидает, что Ушакова отменит исковое заявление.
Источник: Кокорин отказался платить за разбитый "Мерседес" телеведущей. Все долги покрыл Мамаев
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев перевел телеведущей Ольге Ушаковой деньги за разбитый автомобиль.
Фото: ФК "Ростов"
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