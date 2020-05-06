— Я предложил Понсе в "Спартак", потому что у меня налажены хорошие с клубом АЕК Афины. Согласовав все с самим футболистом, предложил его селекционной службе "Спартака" еще до Томаса Цорна, без всякого Романьоли. Потом пришел Томас и подключился к переговорам. На стадии переговоров между клубами он захотел сам решить вопрос. И решил. Привлечение Романьоли произошло уже с его участием. Цорн закрыл сделку сам.
Пострадает ли "Спартак" от этой истории? Я не юрист. Думаю, что претензий к "Спартаку" быть не может — это только покупатель. Претензия к "Роме", которая должна была компенсировать деньги аргентинскому клубу. То, что вратарь стоил 20 тысяч, а за него заплатили 3-3,5 миллиона, это, конечно, странно. Но, опять же, я не юрист. В ФИФА разберутся, — рассказал агент в интервью "СЭ".
23-летний Понсе перешёл в "Спартак" прошлым летом за 3 млн евро при трансферной стоимости в 4 млн евро по данным Transfermarkt. Он отыграл 19 матчей в чемпионате России и забил четыре гола.
21-летний Романьоли перешёл в московский клуб также за 3 млн евро при трансферной стоимости в 25 тыс. евро.
Агент: привлечение Романьоли произошло уже с участием Цорна. Он закрыл сделку сам
Агент Срджан Еремич, участвовавший в переговорах "Ромы" и "Спартака" по переходу нападающего Эсекьеля Понсе, прокомментировал претензию "Ньюэллс Олд Бойз к итальянскому клубу.
Фото: ФК "Спартак"
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