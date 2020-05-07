Об этом сообщает "СЭ".
По информации источника, после прохождения двухнедельного карантина специалист подпишет контракт с "Локомотивом".
Также возможно дистанционное заключение контракта, если Николич не сможет пересечь границу из-за ограничительных мер.
Раньше становилось известно, что предварительная договорённость с сербским специалистом уже достигнута.
Источник: с 90-процентной вероятностью контракт "Локо" с Сёминым продлён не будет
Николич для подписания контракта с "Локо" прибудет в Москву 15 мая
Сербский тренер Марко Николич в скором времени приедет в Россию.
Фото: MN Press
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