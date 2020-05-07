В чемпионате России Соболев провёл за "Спартак" четыре игры, в которых не сумел отличиться. В 18 матчах за "Крылья Советов" форвард забил 10 голов.
В текущем сезоне на счету Дзюбы 15 голов и 12 ассистов в 28-ми матчах за "Зенит" во всех турнирах.
- Говорил, что не люблю, когда сравнивают с Дзюбой? Я к Дзюбе отношусь нейтрально, мне кажется, мы с ним в плане игры разные футболисты.
Дзюба не поддержал Кокорина после серии драк? Никто не говорил, чтобы сказать какие-то слова "Вы невиновны" или что-то в таком духе. Надо было просто что-то сказать, и он этого не говорил. Если они такие друзья, думаю, что хороший друг бы поддержал, - сказал Соболев в интервью Евгению Савину.
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Соболев: Дзюба не поддержал Кокорина? Хороший друг бы поддержал
Нападающий Александр Соболев, выступающий за "Спартак" на правах аренды, признался, что ему не нравится, когда его сравнивают с игроком "Зенита" Артемом Дзюбой.
Фото: "Матч ТВ"
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