— Смена тренера в "Локомотиве" вызывает много вопросов. Смородская уже написала, что болельщики не могут принимать решения. Но она вообще с Марса, а мы с другой планеты. Слава богу, я не работал с ней, — рассказал Овчинников в эфире программы "Коммент.Шоу" на Youtube.
63-летняя Смородская была президентом "Локомотива" с 2010 по 2016 год. Ранее она заявила, что болельщики клуба "не могут определять политику клуба".
Напомним, ранее сообщалось, что новым тренером "Локомотива" станет серб Марко Николич, а контракт действующего тренера Юрия Семина не будет продлен.
Овчинников — о смене тренера в "Локо": Смородская написала, что болельщики не могут принимать решения. Но она вообще с Марса
Бывший футболист "Локомотива" Сергей Овчинников прокомментировал ситуацию с тренером в команде.
Фото: ФК "Локомотив"
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