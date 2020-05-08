— Можно собрать все команды в одном городе, пусть это будет Москва или несколько южных городов, где будут лучше вопросы, связанные с эпидемией.
Мало того, мы можем создать продукт, тот, который будут показывать как "Дом-2". Показывать всё, что творится с командами. Футбол будет востребован как продукт. Он нравится миллионам, но его привыкли смотреть бесплатно. Так создана система.
Сейчас с такой историей, когда смотришь ТВ и там говорят об одном и том же. Мы можем показать то, что творится на самом деле, — передаёт слова функционера Sports.ru.
Напомним, чемпионат России был приостановлен после 22-ух туров из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что его могут возобновить 21 или 28 июня.
Общее число заболевших в России перешагнуло отметку в 187 859 человек. 26 608 из них — вылечилось, 1 723 — умерло.
Газизов предложил транслировать футбол по методу "Дома 2"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов предложил свой вариант доигровки и показа оставшихся матчей РПЛ.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!