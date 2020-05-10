"Не ваше дело". Быстров прокомментировал рекламу финансовой пирамиды

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров ответил на вопрос, рекламировал ли он финансовую пирамиду.
Фото: интернет
Ранее бывший футболист вместе с другими экс-игроками фотографировался в футболке с надписью фирмы "Гафаров и партнеры".

Впоследствии стало известно, что прокуратура проводит проверку по делу этой организации, которая предлагала людям зарабатывать, внося денежные вклады. Беседу с Быстровым вёл журналист Metaratings Иван Карпов.

Ниже - полная расшифровка беседы.

– (Представляюсь) Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку деятельности инвестиционного фонда "Гафаров и партнеры", усмотрев в нем признаки финансовой пирамиды. Есть много сообщений граждан, которые не могут вернуть там свои деньги. Вы в числе других футболистов рекламировали эту контору...

– А вы кто?

– Карпов Иван, Metaratings.ru.

– И?

– Вопрос: как вы к этому относитесь. По сути, фирма, которую вы рекламировали, подозревается в том, что это финансовая пирамида.

– Что я рекламировал?

– "Гафаров и партнеры". Фонд, который...

– А с чего вы взяли, что я что-то рекламировал?

– Есть фотография, на который вы в толстовке.

– У меня много фотографий.

– Нет, вы в толстовке с надписью "Gafarov and partners".

– У меня много фотографий, дальше что?

– То есть вы не рекламировали эту историю?

– А вы где-то видели, что я что-то рекламирую? Или что?

– Я вижу фотографию, на которой вы в толстовке с надписью "Гафаров и партнёры".

– Я и в Найке хожу, что дальше?

– Тогда зачем вы надели её?

– Кого?

– Толстовку с надписью "Гафаров и партнеры".

– Не ваше дело, зачем я и что одеваю. Наверное так как-то...

– То есть вы не рекламировали?

– А вы для чего позвонили-то?

– Чтобы взять комментарий.

– О чем?

– Как вы относитесь к тому факту, что компания, которую вы рекламировали, подозревается в организации финансовой пирамиды.

– Кого я рекламировал-то?

– Фонд. "Гафаров и партнеры".

– С чего вы взяли, что я его рекламировал?

– На фотографии вы в толстовке с надписью этой компании.

– Соответственно, если я фотографируюсь в толстовке, это значит, что я рекламирую что-то?

– По-моему, да. Я поэтому и позвонил вам, чтобы спросить — рекламировали ли вы ее или нет.

– Я ничего не рекламирую. Никогда.

– И это вы тоже не рекламировали никогда?

– Что именно?

– Вы же понимаете, как это смешно звучит?

– Смешно что?

– Вы третий раз спрашиваете: "А что, а где, а какая реклама". Я же задал вопрос: "Вы рекламировали эту контору?"

– Какую контору?

– Я уже четыре раза называл ее.

– Вообще без понятия.

– То есть вы не можете сказать, рекламировали ли вы эту компанию?

– Я же сказал уже.

– Владимир, вы понимаете, как смешно выглядите?

– Нет. Не понимаю, - сказал Быстров.


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Теги: Быстров Мостовой Аршавин
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