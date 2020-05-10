"Не ваше дело". Быстров прокомментировал рекламу финансовой пирамиды

Ранее бывший футболист вместе с другими экс-игроками фотографировался в футболке с надписью фирмы "Гафаров и партнеры".
Впоследствии стало известно, что прокуратура проводит проверку по делу этой организации, которая предлагала людям зарабатывать, внося денежные вклады. Беседу с Быстровым вёл журналист Metaratings Иван Карпов.
Ниже - полная расшифровка беседы.
– (Представляюсь) Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку деятельности инвестиционного фонда "Гафаров и партнеры", усмотрев в нем признаки финансовой пирамиды. Есть много сообщений граждан, которые не могут вернуть там свои деньги. Вы в числе других футболистов рекламировали эту контору...
– А вы кто?
– Карпов Иван, Metaratings.ru.
– И?
– Вопрос: как вы к этому относитесь. По сути, фирма, которую вы рекламировали, подозревается в том, что это финансовая пирамида.
– Что я рекламировал?
– "Гафаров и партнеры". Фонд, который...
– А с чего вы взяли, что я что-то рекламировал?
– Есть фотография, на который вы в толстовке.
– У меня много фотографий.
– Нет, вы в толстовке с надписью "Gafarov and partners".
– У меня много фотографий, дальше что?
– То есть вы не рекламировали эту историю?
– А вы где-то видели, что я что-то рекламирую? Или что?
– Я вижу фотографию, на которой вы в толстовке с надписью "Гафаров и партнёры".
– Я и в Найке хожу, что дальше?
– Тогда зачем вы надели её?
– Кого?
– Толстовку с надписью "Гафаров и партнеры".
– Не ваше дело, зачем я и что одеваю. Наверное так как-то...
– То есть вы не рекламировали?
– А вы для чего позвонили-то?
– Чтобы взять комментарий.
– О чем?
– Как вы относитесь к тому факту, что компания, которую вы рекламировали, подозревается в организации финансовой пирамиды.
– Кого я рекламировал-то?
– Фонд. "Гафаров и партнеры".
– С чего вы взяли, что я его рекламировал?
– На фотографии вы в толстовке с надписью этой компании.
– Соответственно, если я фотографируюсь в толстовке, это значит, что я рекламирую что-то?
– По-моему, да. Я поэтому и позвонил вам, чтобы спросить — рекламировали ли вы ее или нет.
– Я ничего не рекламирую. Никогда.
– И это вы тоже не рекламировали никогда?
– Что именно?
– Вы же понимаете, как это смешно звучит?
– Смешно что?
– Вы третий раз спрашиваете: "А что, а где, а какая реклама". Я же задал вопрос: "Вы рекламировали эту контору?"
– Какую контору?
– Я уже четыре раза называл ее.
– Вообще без понятия.
– То есть вы не можете сказать, рекламировали ли вы эту компанию?
– Я же сказал уже.
– Владимир, вы понимаете, как смешно выглядите?
– Нет. Не понимаю, - сказал Быстров.
"Не ваше дело". Быстров прокомментировал рекламу финансовой пирамиды
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров ответил на вопрос, рекламировал ли он финансовую пирамиду.
Фото: интернет
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