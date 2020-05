Радимов поздравил "Сарагосу" с годовщиной победы в финале Кубка обладателей кубков

View this post on Instagram

10 мая 1995 год. Париж. Парк де Пренс. Финал Кубка кубков УЕФА 1995. Сарагоса - Арсенал (Лондон). Основное время заканчивается со счетом 1:1. На трибунах - жара. Дополнительное время. Счет прежний. Кажется, серия пенальти неминуема. И вот… На 120 минуте Найими дальним ударом забивает в ворота Арсенала! Фантастический гол, подаривший праздник для всей Сарагосы! ? А представляете, каково было мне, придя в эту победную Сарагосу через год? К этим великим мастерам футбола? К моему удивлению, чемпионы приняли меня как родного-) Вспоминаю жизнь в Сарагосе с гордостью, радостью и теплом. Ещё бы - играл в ЛаЛиге, жил в очень красивом городе (любителям сравнений - нет, с Питером не сравниваю), там же дочка родилась. Короче, нужно отсечь все ненужное и никогда не бояться! ? А с товарищами по Сарагосе до сих пор общаюсь! Друзья, вы - настоящие люди, а это дороже титулов! С двадцатипятилетием победы, друзья! Спасибо за прекрасное время !!!????????El 10 de mayo de 1995. Par?s, Parc des Princes. La final de la Recopa de Europa de la UEFA 1994/95. Real Zaragoza-Arsenal (Londres). El tiempo principal termina con el marcador 1:1. En las tribunas hace mucho calor. Viene el tiempo adicional. El marcador es el mismo. Parece, que la serie de penalti es inevitable. Y as?...En el minuto 120 Nayim mete un gol con un golpe lejano a la puerta del Arsenal! Un gol fant?stico, que ha regalado la fiesta a toda Zaragoza! Imag?nese, c?mo me sent?a yo al llegar a esta Zaragoza Victoriosa un a?o despu?s! A estos verdaderos maestros de f?tbol! Para mi sorpresa, los campeones me recibieron como a un pariente. Recuerdo la vida en Zaragoza con mucho orgullo, alegr?a y cari?o. Pues, jugaba en La Liga, viv?a en una ciudad muy bonita (los amantes de comparaciones-no, no comparo con San Petersburgo, all? naci? mi hija). Bueno, es necesario cortar todo lo in?til y nunca tener miedo! Y con los compa?eros de Zaragoza estoy comunicando hasta ahora! Amigos, sois personas verdaderas, y eso cuesta m?s que los t?tulos! Con el aniversario de 25 a?os de la victoria! Amigos! Gracias por el tiempo #olezaragoza #25A?osRecopaRZ recopa#recuerdosdelamorpasado #eltiempoanterior #sobrelosamigos