Игрок "Шахтера": конечно же, я злой на Россию. Всегда хотел жить в нормальном городе

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко рассказал о своём отношении к России из-за происходящего в родном для него Донецке.

Фото: ФК "Амкар"