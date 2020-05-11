Игрок "Шахтера": конечно же, я злой на Россию. Всегда хотел жить в нормальном городе

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко рассказал о своём отношении к России из-за происходящего в родном для него Донецке.
Фото: ФК "Амкар"
Отметим, что в течение сезонов 2014/15 - 2015/2016, уже после начала событий на востоке Украины, Бутко выступал за пермский "Амкар".

На данный момент защитник выступает за "Лех" на правах аренды.

- Я украинец, живу в Украине. Как она на меня может повлиять? Какие мысли у меня в голове будут, такие и будут. Мне их никто не изменит, я сам рассуждаю и вижу ситуацию правильно. Если я был хотел стать русским и играть в России, то я бы там остался и все бы для этого сделал. Но не вижу и не буду видеть смысла в этом.

Зол ли я на Россию? Не понимал, из-за чего это произошло и до сих пор не понимаю. Это уже не нам судить и разбираться. Но, конечно же, злой. Всегда хотел жить в нормальном городе, в котором вырос. Он принадлежал Украине. Хотел там расти, развиваться, все делал для этого, были планы на будущее, купил квартиру. А получилось так, что это не Украина. Люди будут злые на всех вокруг, даже не понимая ситуации, - приводит слова игрока Tribuna.

Также в рамках интервью Бутко отметил, что переходил в чемпионат России "не из-за симпатий к этой стране, а из-за симпатий к футболу".


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Теги: Амкар Бутко
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