Уткин: если вы на основании рекламы от футболистов несете деньги в фонд, вы идиоты

Футбольный блогер Василий Уткин высказался о рекламе футболистами финансовой пирамиды.
Фото: Getty Images
Напомним, ранее по делу фонда, который рекламировали многие известные бывшие футболисты, такие как Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров и Андрей Аршавин, начались проверки в Следственном комитете.

Быстров заявил, что не рекламировал фонд, а Аршавин просто отказалсякомментировать.

— Участие футболистов (Аршавин, Быстров, Мостовой, Нигматуллин и пр.) в рекламе финансовой пирамиды - тема, высосанная из пальца.
Оставляю за скобками рассуждения криминальную составляющую, совершенно очевидно, что СК здесь есть чем заняться, причем эта госуслуга явно припоздала, что удивительного.

Но. Я ни единой секунды не сочувствую людям, потерявшим деньги. Люди, вы просто идиоты. Если вы видите, что инвестиционный фонд рекламируют ФУТБОЛИСТЫ, причем больше особо никто, и на этом основании готовы нести туда деньги, то это случай естественного отбора. А деньги вам лишние. Ляжку жгут, пальцы натирают, карточку плавят.

Профессиональный спортсмен как социальное явление - это пример того, как нельзя обращаться с деньгами. Есть статистика, например, сколько баскетболистов НБА разоряется в ноль лет в пять-семь после окончания карьеры. Есть масса историй, описанных в прессе. Спорт - социальный лифт. Люди цену заработанному не знают, экономить, приумножать, разбираться в более сложных процессах, чем получение премиальных, спортсмены как класс не умеют. Как социальная прослойка (конкретные человеки, конечно, бывают разные, но и на Нюрнбергском процессе были оправданные!) - это прожигатели жизни.

И если вы видите группу спортсменов в рекламе инвесткомпании и не понимаете, что тем самым на ней крупными буквами написано: ЭТО ПАНАМА, беги отсюда, не будь посмешищем - значит, вы вообще ничего не соображаете. Так что о моральной ответственности игроков я точно бы не говорил. Этот аспект смехотворен. А следственным органам работать давно пора, пора, порасследовать.

Ну, осудите. Лошадь, купленную у цыгана-конокрада, на котлеты порубите, это она и только она во всем виновата. После этого найдите на ютьюбе Кашпировского и поставьте перед экраном воду заряжать. Это дико помогает, — написал Уткин в своём telegram-канале.


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Теги: Уткин Быстров Аршавин Мостовой Тихонов
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