— Это как идти в лес за грибами и не знать, куда ты идешь. Просто идешь — найдешь или не найдешь. У меня было такое же. Я не знал, куда иду. Понимал — Россия, агрессор, все остальное. Но не знал, куда я иду. Такое чувство, что еду в какой-то Китай. Не знал, что, куда, почему. Просто хотел играть в футбол. Приехал, а там другие люди, климат, ужасно холодно. В Украине тоже были морозы, но оно совсем не так ощущается, как там. Когда тренировались или играли в мороз в 12-14 градусов, то без шапок и перчаток невозможно.
Каким запомнил Пермь? Это старинный город. Даже акцент отличается от Москвы, Санкт-Петербурга и другой России. Совсем другие люди. Они намного добрее и вежливее, чем в других местах. Чем проще говорят, тем проще люди. Чем больше город, тем больше люди цены себе сложить не могут. Там очень комфортно для жизни, но в плане погоды очень непросто, — рассказал футболист в интервью Tribuna.com.
29-летний Бутко выступал за "Амкар" с зимы 2015 по лето 2016 года. Футболист — воспитанник донецкого "Шахтера", но во время карьеры, помимо "Амкара", выступал на правах аренды "Волынь", "Ильичёвец" и "Лех".
Бутко — о игре за "Амкар": понимал, что Россия — агрессор. Было чувство, что еду в какой-то Китай
Защитник донецкого "Шахтера" Богдан Бутко вспомнил эпизод карьеры в пермском "Амкаре".
Фото: ФК "Амкар"
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