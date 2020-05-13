По просьбе Матч ТВ, футболисты клуба из Санкт-Петербурга назвали лучших игроков за всю историю, когда-либо выступавших на их позициях.
Голкипер: Икер Касильяс (выбор Андрея Лунева);
Защитники: Кафу (выбор Игоря Смольникова), Фабио Каннаваро (выбор Бранислава Ивановича), Паоло Мальдини (выбор Ярослава Ракицкого), Луис Фелипе (выбор Дугласа Сантоса);
Хавбеки: Андрес Иньеста (выбор Данила Шамкина), Стивен Джеррард (выбор Магомеда Оздоева), Дэвид Бекхэм (выбор Далера Кузяева), Роналдиньо (выбор Алексея Сутормина);
Форварды: Неймар (выбор Эмилиано Ригони), Роналдо (выбор Артема Дзюбы, Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси).
Отметим, что в сборную не попали обладатели множества мировых рекордов Лионель Месси и Криштиану Роналду. Также в сборной не нашлось места Диего Марадоне.
Среди членов символической сборной три действующих футболиста - Неймар, Иньеста и Филипе Луис.
В нынешнем сезоне "Зенит" идет на первом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 50 очков после 22-ух туров. Ближайшие преследователи "Локомотив" и "Краснодар" отстают от лидера на 9 баллов.
Напомним, чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что сезон может возобновиться во второй половине июня. Пока официальный запрет действует до 31 мая.
Футболисты "Зенита" составили сборную мира. В ней нет Роналду и Месси
Игроки петербургского "Зенита" составили символическую сборную мира.
Фото: Матч ТВ
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