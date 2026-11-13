Нападающий "Зенита" высказался о предстоящей встрече с "Трабзонспором"

Фото: ФК "Зенит"

Конечно, я хочу увидеться со своими бывшими партнерами по команде, ведь я провел там прекрасное время. К сожалению, не все звездные футболисты "Трабзонспора" смогут приехать на воскресный матч, но это в любом случае очень сильная команда с хорошим подбором игроков.