Нападающий "Зенита" высказался о предстоящей встрече с "Трабзонспором"

Конечно, я хочу увидеться со своими бывшими партнерами по команде, ведь я провел там прекрасное время. К сожалению, не все звездные футболисты "Трабзонспора" смогут приехать на воскресный матч, но это в любом случае очень сильная команда с хорошим подбором игроков.
На мой взгляд, их сильная сторона — быстрые атаки, очень быстрое нападение. Я бы выделил именно это", - сказал Аугусто.
Товарищеский матч между "Зенитом" и "Трабзонспором" состоится в ближайшее воскресенье, 15 ноября. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 17:00 по московскому времени.
Фелипе Аугусто присоединился к "Зениту" минувшим летом, перейдя из "Трабзонспора", цвета которого защищал с 2025 года. В составе турецкой команды бразильский нападающий провел 40 матчей, в которых записал в свой актив 15 забитых голов.
Источник: ФК "Зенит"