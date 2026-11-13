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Нападающий "Зенита" высказался о предстоящей встрече с "Трабзонспором"

Форвард "Зенита" Фелипе Аугусто поделился ожиданиями от товарищеской игры против своего бывшего клуба "Трабзонспора".
Фото: ФК "Зенит"
"Мы надеемся, что получится хорошая игра.

Конечно, я хочу увидеться со своими бывшими партнерами по команде, ведь я провел там прекрасное время. К сожалению, не все звездные футболисты "Трабзонспора" смогут приехать на воскресный матч, но это в любом случае очень сильная команда с хорошим подбором игроков.

На мой взгляд, их сильная сторона — быстрые атаки, очень быстрое нападение. Я бы выделил именно это", - сказал Аугусто.

Товарищеский матч между "Зенитом" и "Трабзонспором" состоится в ближайшее воскресенье, 15 ноября. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 17:00 по московскому времени.

Фелипе Аугусто присоединился к "Зениту" минувшим летом, перейдя из "Трабзонспора", цвета которого защищал с 2025 года. В составе турецкой команды бразильский нападающий провел 40 матчей, в которых записал в свой актив 15 забитых голов.

Источник: ФК "Зенит"

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