По данным источника, совет Директоров московского "Локомотива" планирует выделить для команды 800 миллионов рублей на трансферы. Сообщается, что это решение должно быть утверждено на ближайшем собрании.
Отмечается, что новому спортивному директору клуба уже поставлена задача по поиску центрального защитника и центрального хавбека. Также стоит задача найти команды для Лукаса Веры, Гастона Рамиреса, Сезара Монтеса и Жерзино Ньямси.
Напомним, ранее советдиректоров "железнодорожников" принял решение о расторжении контракта с Михаилом Галактионовым. Однако до сих пор клуб официально не сообщил о расставании с главным тренером.
Источник: телеграм-канал "Мутко против"
Стала известна сумма, которую "Локомотив" может получить зимой на трансферы
Озвучена сумма, которую "Локомотив" может получить на усиление.
Фото: ФК "Локомотив"