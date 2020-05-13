- В Москве мои самые близкие друзья, с которыми тогда подружились, видимся, приезжаем, общаемся семьями. У меня очень хорошие воспоминания о клубе и вообще в целом. Но Москва - город вообще не для меня.
Те годы, которые я там провёл, были супер. Была своя компания, все в одной команде играли, все общались, и жёны, и дети. И своя движуха была, которая, слава богу, и осталась, - сказал Воронин в прямом эфире с Артёмом Милевским в YouTube.
40-летний Воронин выступал за "Динамо" с 2010 по 2014 год, забив 22 мяча в 80 матчах за команду. Признавался лучшим игроком команды сезона 2011/12 по версии болельщиков. Ранее в СМИ сообщалось, что украинец мог войти в тренерский штаб московской команды при прежнем тренере Дмитрии Хохлове.
Также Андрей Воронин выступал за сборную Украины с 2002 по 2012. Он провел 74 официальных матча и забил 8 голов.
Воронин: в "Динамо" своя движуха была, все общались - и жены, и дети
Экс-игрок "Динамо" Андрей Воронин поделился воспоминаниями о времени, проведенном в московском клубе.
Фото: Eurosport
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