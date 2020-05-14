Мещеряков рассказал, что Сёмину предложена должность в "Локомотиве"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков ответил на вопрос о возможном продолжении сотрудничества с Юрием Семиным и задачах перед новым тренером Марко Николичем.
Фото: Getty Images
Напомним, сегодня стало известно, что контракт 73-летнего специалиста не будет продлен. С 1 июня команду возглавит Марко Николич.

— Мы предложили Юрию Павловичу [Сёмину] остаться в клубе, для чего предполагаем ввести должность почетного главного тренера с соответствующей заработной платой и "социальным пакетом". Мы ему предложили и рассчитываем на то, что он согласится назвать клубную академию его именем, — приводят слова функционера РИА Новости.

"Впереди ждут тяжелые времена". Мещеряков прокомментировал непродление контракта с Сёминым

Также Мещеряков прокомментировал, какие цели будут стоять перед Николичем, который станет заменой Юрию Сёмину.

- Несмотря на очень тяжелую ситуацию, которая впереди нас всех ждет, мы можем говорить о том, что "Локомотив" должен играть в Европе, мы обязаны постоянно участвовать в еврокубках. Когда мы говорим о молодых игроках, мы подразумеваем, что это Миранчуки, Жемалетдинов, Баринов, Лысов, но в Европе они бы таковыми уже не считались.

Николич был выбран, помимо всего прочего, из-за того, что он умеет работать с молодыми футболистами. И не только умеет, но и может и хочет это делать, и выводит их на новый уровень, — добавил Мещеряков


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Теги: Локомотив Семин Мещеряков Николич
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