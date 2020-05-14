Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, арендованный испанской "Сельтой" до конца сезона Фёдор Смолов не планирует возвращаться в московскую команду, несмотря на уход с поста наставника Юрия Сёмина.
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Ранее сообщалось, что Смолов ушёл в аренду из-за непростых отношений с тренером Сёминым.
Источник отмечает, что нападающий хотел бы остаться в "Сельте", а в случае её вылета из Ла Лиги найти другую команду в Европе.
В текущем сезоне Ла Лиги Смолов забил гол в шести матчах за "Сельту".
Смолов не хочет возвращаться в "Локомотив", несмотря на уход Сёмина
Форвард Фёдор Смолов планирует продолжить карьеру в Европе.
Фото: Getty Images
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