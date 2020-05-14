— Я считаю, что это очень серьезная ошибка руководства клуба. Мы не знаем всех подводных камней и возможных конфликтов между Юрием Семиным и руководством клуба, Василием Кикнадзе, а также руководством РЖД. Но в любом случае, я считаю, что данное решение противоречит логике, здравому смыслу, позиции болельщиков, и что самое главное, это решение противоречит спортивному принципу — Юрий Семин, вернувшийся на пост главного тренера «Локомотива» в 2016 году, каждый год приносил команде трофей, — рассказал Лебедев в интервью Sport24.
Напомним, контракт 72-летнего Семина, который истекает 31 мая 2020 года, не будет продлен. Новым тренером "Локомотива" станет Марко Николич.
Лебедев: мы не знаем всех подводных камней и возможных конфликтов между Юрием Семиным и руководством клуба
Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал уход Юрия Семина с поста главного тренера "Локомотива".
Фото: Getty Images
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