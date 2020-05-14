"Мне также непонятно, почему Юрий Павлович молчит. Естественно, здесь нефутбольные причины со стороны "Локомотива". Я понимаю, если бы это сказали после Лиги чемпионов, где "Локомотив" неудачно выступил, но тогда этого не было озвучено. Здесь нет никакой логики и объяснений.
По поводу назначения Николича: главный вопрос, который стоит в нашем тренерском сообществе, — у нас нет солидарности. Мы не можем отстаивать своих — русских тренеров. Я понимаю, если бы пришел Анчелотти. "Локомотив" не объяснил прежде всего, какой вектор развития они хотят, какого тренера они хотят. Объяснения, которое бы устроило всех, нет", — сказал Бородюк в эфире телеканала "Матч ТВ".
Сегодня "Локомотив" на официальном сайте сообщил, что контракт с Семиным, который истекает 31 мая, продлен не будет. С 1 июня новым главным тренером клуба будет Марко Николич.
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Бородюк - об уходе Семина из "Локо": нет никакой логики и объяснений
Экс-тренер сборной России Александр Бородюк поделился мнением о решении "Локомотива" не продлевать соглашение с главным тренером команды Юрием Семиным.
Фото: © ФК "Локомотив"
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