- Наверное, по поводу Семина все же не к нам вопрос. Но в данной ситуации это выглядит как не совсем обоснованное решение. Команда идет на втором месте, могли бы дать нам хотя бы доиграть чемпионат, дождаться результатов и потом делать какие-то перемены.
Но тут, повторюсь, решает руководство. Возможно, у них есть какое-то видение. По новому тренеру вообще ничего не знаю, - цитирует Коломейцева Р-Спорт.
Юрий Семин покинет команду по окончании действующего соглашения, которое рассчитано до 31 мая. Отметим, что после 22-х туров "Локо" идет на второй строчке РПЛ.
40-летний сербский специалист Марко Николич возглавил "Локомотив". Тренер будет руководить командой в оставшихся восьми матчах чемпионата, если сезон будет доигран.
Лига ушла на паузу как минимум до 31 мая. Сегодня состоится собрание исполкома, на котором решится судьба сезона.
Коломейцев - об уходе Семина: в данной ситуации это выглядит как не совсем обоснованное решение
Хавбек московского "Локомотива" Александр Коломейцев прокомментировал уход Юрия Семина с поста главного тренера.
Фото: ФК Локомотив
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!