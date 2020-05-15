Мещеряков: коронавирус поражает легкие и может поставить крест на карьере футболиста

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал новость о возобновлении сезона РПЛ.
Фото: РИА Новости
- Медицинского протокола мы не видели и что в нем написано, мы не знаем. В ряде регионов уже можно тренироваться, а в ряде - нельзя. Означает ли это, что часть команд преступает к тренировкам сейчас, а часть преступит значительно позже? Как в этом случае соблюдается спортивный принцип? - сказал Мещеряков.

Также председатель совета директоров "Локомотива" задается вопросом, что делать если футболист заразится коронавирусом. Мещеряков предлагает РФС застраховать игроков на крупную сумму, так как именно эта организация решила доиграть сезон. По мнению руководителя "Локо", при неблагоприятном сценарии игроки могут подать в суд, однако в адрес клуба или РФС - не понятно.

- Александр Дюков сказал, что, если чемпионат будет прерван, итоги будут подведены по текущим результатам. Тогда начинать зачем? Я - только за, но, если приняли решение возобновлять, тогда нужно брать на себя ответственность и, прежде всего, ответить на целый ряд вопросов, которые есть у клубов. Обычно их задают до принятия решения, - приводит слова Мещерякова СЭ.

Сегодня стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит". "Локомотив" располагается на 2-м месте, отставая от лидера на 9 баллов.

Отмечается, что командам позволят проводить по пять замен по ходу матча.

В России на данный момент зафиксировано 252 тысячи заболевших коронавирусом, который стал причиной приостановки сезона.


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Теги: Мещеряков Локомотив Коронавирус
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