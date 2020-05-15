На вопрос "будет ли аренда Кокорина продлена до конца сезона" генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев ответил "да".
Вчера 15 мая стало известно, что чемпионат России, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
Кокорин провел за "Сочи" 4 матча и забил три гола. Команда в турнирной таблице занимает 12-е место.
Официально: Кокорин останется в "Сочи" до завершения сезона РПЛ
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин, права на которого принадлежат "Зениту", текущий сезон доиграет в сочинской команде.
Фото: РИА Новости
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