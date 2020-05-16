- Следующий сезон стартует через неделю после окончания нынешнего. Представьте, Николич бы пришел в новую команду, которую вообще не знает, при этом нет ни одного дня подготовительного периода. Мы посчитали, что это неправильно.
Решение надо было принять до окончания чемпионата, текущее место команды практически не имело значения. Нам также никто не гарантировал бы второго места, если бы Юрий Семин остался или бы пришел любой другой тренер, хоть самый титулованный. Все тренеры когда-то уходят, даже великие. И все тренеры когда-то были ноунеймами, - цитирует Мещерякова Sportbox.
Соглашение с 73-летним Сёминым, которое истекает 31 мая 2020 года, не будет продлено. Новым наставником клуба станет 40-летний серб Марко Николич. Он возглавит клуб 1 июня 2020 года.
Четвертый приход Сёмина в "Локомотив" начался в 2016 году. В сезоне 2017/18 клуб выиграл первое чемпионство спустя 14 лет.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России после 22-х туров идёт на втором месте турнирной таблицы с 41 очком, отставая от "Зенита" на девять баллов. Чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта.
В "Локомотиве" рассказали, почему Семин не доработал до конца сезона
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал, почему главный тренер Юрий Семин покинет пост до возобновления сезона.
Фото: НТВ
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