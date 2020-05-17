Уткин - об объединении "Тамбова" и "Нижнего": все равно малине скоро конец. Соглашайтесь

Блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном объединении клубов "Тамбов" и "Нижний Новгород".

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- Кажется, Нижний Новгород — город дураков. Во всяком случае, футбольных. Какой-то удивительный подвид, он даже противоречит науке.Саранск получил заказы для своего цементородящего производства и успокоился. А Нижний вот хочет иметь футбольную команду Премьер-лиги. Но не может как люди. То из двух команд попробует одну сделать, правда, с двукратным количеством футболистов на контракте, но — какая ерунда. Проект загнулся. То несколько раз перезапустить клуб с нуля с обнулением долгов. Безуспешно.Теперь пытается объединиться с "Тамбовом". У "Тамбова" есть команда и больше ничего (тоже интересный вариант, надо сказать). У "Нижнего" есть стадион, неуемная жажда иметь команду и полное нежелание добиваться результата — иного, кроме растраты денег. Разумеется, совершенно бескорыстной, кто б мог подумать.Блин, "Тамбов", соглашайтесь. Все равно своей малине скоро конец. Соглашайтесь. Этот альянс предрешен. "Нижнему" без "Тамбова" — как пипису без правой руки. Никакого смысла жизни, никакого удовольствия и предназначения. Только рука и пипис, сам человек — даже один-единственный — тут не предусмотрен.Соглашайтесь. Но — торгуйтесь. Пусть обновленная команда сохранит историческое имя. "Тамбов" (Нижний Новгород). Или пусть платят, - написал в телеграм-канале Уткин."Тамбов" после 22-х туров занимает 11-ю строчку РПЛ. "Нижний Новгород" оказался 11-м в розыгрыше ФНЛ по итогам досрочно завершённого сезона.