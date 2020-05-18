Как сообщает "Спорт день за днем", ключевой вопрос, из-за которого затянулись переговоры – это срок контракта. Изначально питерский клуб предложил соглашение по схеме 1+1, а сам тренер хотел на два года.
Также до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса клуб собирался включить в контракт пункт о проходе группового этапа Лиги чемпионов. Руководителей не устроило, что в текущем сезоне "Зенит" занял последнее место в группе, поэтому решило требовать от Семака лучших результатов. В итоге из-за непонятной финансовой ситуации в мировом футболу от этого пункта пришлось отказаться.
Медведев: мы подпишем новое соглашение с Семаком в ближайшие дни. И оно будет не на один год
Семак рассказал о своих переговорах с "Зенитом" по новому контракту
Стало известно, что не устроило Семака в новом контракте с "Зенитом"
Стало известно, по какой причине главный тренер "Зенита" Сергей Семак не подписывает новый контракт с клубом.
Фото: ФК "Зенит"
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