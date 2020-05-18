У защитника "Рубина" Плиева выявили коронавирус
- Со мной всё отлично, никаких проблем не ощущаю. Сижу у себя дома во Владикавказе. Просто знаю, что внутри у меня всё засело, но внешне болезнь не проявляется.
Не было температуры, не болело горло. Напоминало лёгкую простуду, всё прошло за пять дней. Я уже четыре дня назад спокойно бегал, никаких проблем не испытывал, - цитирует Плиева Спорт Бизнес Online.
"Ростов" пожелал скорейшего выздоровления Плиеву, у которого выявили коронавирус
Плиев, который заразился коронавирусом, контактировал с братом Заурбеком
"Рубин" находится на 14-й строчке таблицы РПЛ, имея в активе 23 очка.
Напомним, первым футболистом чемпионата России с подтвержденным коронавирусом стал полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан. Также известно о том, что три игрока "Динамо" заражены COVID-19.
РФС сообщил, что чемпионат России, прерванный после 22-ух туров, возобновится 21 июня. Команды проведут оставшиеся восемь матчей по старому расписанию, но без зрителей.
В России общее число заболевших коронавирусом превысило 290 000 человек. Свыше 70 000 из них — вылечились, 2722 — умерло.
Плиев рассказал о своем самочувствии во время болезни коронавирусом
Защитник казанского "Рубина" Константин Плиев рассказал о том, как проходит его болезнь.
Фото: АиФ
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