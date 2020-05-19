"Спартак" объявил о подписании долгосрочного контракта с Соболевым
- Во-первых, он уже вписался. Он практически сразу, не пройдя подготовку, уже играл на турнире в Катаре. А потом неплохо проявил себя и в чемпионате. И я в нем вижу большой потенциал.
Такое ощущение, что в нападении "Спартака" осенью чего-то не хватало. Понсе были недовольны. Туда Ларсена ставили, потом Бакаева. На мой взгляд именно Соболев должен стать основным игроком в атаке, - цитирует Ловчева Комсомольская правда.
Соболев: признателен "Спартаку" за то, что в такое непростое время поверил в меня и выкупил мой трансфер
Источник: зарплата Соболева в "Спартаке" 1,2 млн евро в год
Форвард Александр Соболев перешел в "Спартак" зимой на правах аренды из "Крыльев Советов". У красно-белых была опция выкупа футболиста за 4,5 млн евро.
Соболев провел за "Спартак" 4 матча и сделал три результативные передачи. За "Крылья" в первой половине сезона он провел 18 матчей и забил 10 голов.
Красно-белые располагаются на 8-м месте турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 28 очков. Чемпионат России будет доигран и возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура.
Ловчев: в нападении "Спартака" осенью чего-то не хватало. Я вижу в Соболеве большой потенциал
Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев высказал мнение о выкупе красно-белыми нападающего Александра Соболева.
Фото: Чемпионат
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