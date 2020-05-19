Напомним, уфимский клуб будет готовиться к сезону в Аше.
"На "Нефтянике" мы меняем поле. К 1–2 июня он будет готово, тогда 2-3 числа команда вернется в Уфу. Плюс нам же надо находиться в определенной изоляции.
Почему Аша? Нас все полностью устраивает. Качество, цена, деньги. Мы в свое время, когда клуб только открывался, начинали там тренироваться. Периодически там занимается молодежка, "Уфа-2". Хорошо знаем руководителя базы, благодарим его, что идет навстречу", - приводит слова Газизова "РБ-Спорт".
Чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Возобновиться РПЛ должна 21 июня.
Газизов рассказал, когда "Уфа" вернется на "Нефтяник"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, когда команда вернется на "Нефтяник".
Фото: "Бизнес Online"
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