Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист Андрей Панков.
"У полузащитника "Зенита" летом заканчивается контракт. По моей информации, Далер не намерен его продлевать, ровно как и переходить в другой российский клуб. Цель Кузяева — уехать в чемпионат из топ 5", - написал Панков.
Кузяев выступает за "Зенит" с лета 2017 года, перейдя из "Ахмата".
Источник: Кузяев планирует уехать в европейский чемпионат
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев намерен продолжить карьеру в Европе.
Фото: ФК "Зенит"
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