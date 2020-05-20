"У Оливье есть семейная ситуация, она касается его и его семьи. Мы пошли навстречу футболисту. Он тренируется в индивидуальном порядке в Уфе с тренером", - приводит слова Газизова пресс-служба клуба.
Напомним, "Уфа" готовится к возобновлению сезона в Аше (Челябинская область). Сбор продлится до 4 июня.
Чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 21 июня.
Газизов рассказал, когда "Уфа" вернется на "Нефтяник"
Газизов рассказал, почему Тилль не приехал на сбор команды
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, почему полузащитник команды Оливье Тилль не приехал на сбор команды.
Фото: "Бизнес Online"
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