"У нас до кубковой игры с "Краснодаром" много матчей. К ним максимально серьёзно готовимся. О Кубке пока никто не думает", - цитирует Фомина "Известия".
Напомним, что в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с "Краснодаром" - 0:0. Ответная встреча состоится в Краснодаре, победитель противостояния сыграет в Суперфинале турнира, в финале нижней сетки Кубка сыграют ЦСКА и московский "Спартак".
После 24 сыгранных туров краснодарцы лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 53 набранными очками. Бело-голубые занимают седьмое место с 34 баллами в своем активе.
Фомин: о Кубке пока никто не думает
Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин высказался, какой турнир на данной момент в приоритете для клуба.
