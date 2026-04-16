Вендел прокомментировал матч с "Краснодаром"

"Обе команды хотели добиться успеха, мы сделали всё для победы, но, к сожалению, встреча закончилась вничью.Такие принципиальные противостояния всегда получаются очень эмоциональными", - цитирует Вендела официальный сайт "Зенита".
12 апреля состоялся матч в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром". Встреча проходила на "Газпром Арене". Игра завершилась ничьей со счетом 1:1. Голом за сине-бело-голубых отличился Вендел, в составе "быков" мяч забил Лукас Оласа.