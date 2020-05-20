- Команда идет на втором месте. Но поскольку она не лидер и были ощутимы проблемы в Лиге чемпионов, Семину я ставлю между "тройкой" и "четверкой". Все-таки пусть это будет четыре с минусом, - сказал Губерниев в видео YouTube-канала "Игра в тело".
Соглашение с 73-летним Семиным, которое истекает 31 мая 2020 года, не будет продлено. Новым наставником клуба станет 40-летний серб Марко Николич. Он возглавит клуб 1 июня.
Четвертый приход Сёмина в "Локомотив" начался в 2016 году. В сезоне 2017/18 клуб выиграл первое чемпионство спустя 14 лет.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.
Губерниев: Семину я ставлю четыре с минусом
Комментатор Дмитрий Губерниев оценил работу главного тренера московского "Локомотива" Юрия Семина.
Фото: РИА Новости
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